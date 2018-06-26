AKOM: İstanbul'da dolu riski en aza inmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da beklenen kuvvetli dolu yağışına ilişkin açıklama yaptı.

AKOM'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi genelinde başlayan sağanak yağışın Bursa ve Tekirdağ üzerinde dolu şeklinde etkili olduğu açıklandı.

ÖNEMLİ UYARI! Meteoroloji Radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik Tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor. — AKOM (@ibbAkom) 26 Haziran 2018

Açıklamada Marmara Denizi üzerinden geçerek saat 17.00'de İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağışın gece arısına kadar aralıklarla süreceği aktarılırken, dolu yağışı ile ilgili riskin en aza indiği kaydedildi.

Marmara Bölge genelinde oğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yagış Bursa ve Tekirdağ bölgelerinde dolu şeklinde etkili olmuştur.

Yağış Marmara denizi üzerinden geçerek akşam 17.00 sularında İstanbulda etkili olmaya baslamiştır. — AKOM (@ibbAkom) 26 Haziran 2018

Kaynak: AA