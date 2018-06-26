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AKOM: İstanbul'da dolu riski en aza inmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul genelinde beklenen dolu riskinin en aza indiğini açıkladı.

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AKOM: İstanbulda dolu riski en aza inmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da beklenen kuvvetli dolu yağışına ilişkin açıklama yaptı.

AKOM'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi genelinde başlayan sağanak yağışın Bursa ve Tekirdağ üzerinde dolu şeklinde etkili olduğu açıklandı.

 


 

Açıklamada Marmara Denizi üzerinden geçerek saat 17.00'de İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağışın gece arısına kadar aralıklarla süreceği aktarılırken, dolu yağışı ile ilgili riskin en aza indiği kaydedildi. 

 


Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon M, dolu, akom
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