AKM için hazırlanan proje kamuoyuna tanıtılacak

İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine opera binası yapılacak. Tanıtımını Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmesi için hazırlanan proje yarın (pazartesi) kamuoyu ile paylaşılacak.

Sanat çevreleri tarafından da proje merakla bekleniyor.

AKM'nin tarihçesi

Temeli 1946 yılında atıldı.

İstanbul Kültür Sarayı adıyla 1969 yılında hizmete açıldı.

Yaklaşık yarım asır sanatseverlere hizmet verdi.

Dünyaca ünlü sanatçılar konser verdi.

Bale ve Opera temsilleri düzenlendi.

Bir depremde yıkılma riski taşıdığı belirlendi.

31 Mayıs 2008'de Atatürk Kültür Merkezi'nde perdeler son kez açıldı ve kapandı.

Yenileme çalışmalarından da bir sonuç alınmadı.

AKM için hazırlanan yeni projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Turizm Şurası'nda AKM' için hazırlanan yeni projeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği ipuçlarına göre çevredeki 20 bin metrekarelik alan da yeni yapıya ilave edilecek.

Kaynak: TRT Haber