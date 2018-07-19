Akıncı'da yakalanan SAT'çıların yargılandığı davada ara karar

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile tarafların avukatları katıldı.

Avukat beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından ara kararını açıklayan heyet, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe göstererek, sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının dosyanın Akıncı Üssü davasıyla birleştirme talebinin sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından değerlendirilmesine hükmetti.

Davanın görülmesine 6 Eylül'de devam edilecek.

Kaynak: AA