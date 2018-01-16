Akıncı Üssü ile Malatya Jet Üssü arasındaki telefon trafiği HTS kayıtlarında

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 76 sanığın yargılandığı dava dosyasında, teşebbüsün komuta merkezi olan Akıncı Hava Üssü ile Malatya 7. Ana Jet Üssü'ndeki arama kayıtlarına ilişkin istenen belge ve bilgiler yer aldı.

Dosyaya giren HTS kayıtlarında, darbe girişimi sırasında Akıncı'dan Malatya 7. Ana Jet Üssü'ne 15 Temmuz 2016'da saat 09.32 ile 23.58 arasında 14 arama gerçekleştiği belirlendi.

Kayıtlara göre, tutuklu yargılanan eski Akıncı Üssü Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim ve emir astsubayı Fatih Aslantaş, 143. filo komutanı olan ve F-16 kullanarak bombalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını lazer poduyla işaretleyen eski Binbaşı Mustafa Azimetli'nin darbe girişimi sırasında Malatya'daki 7. Ana Jet Üssü'nü aradığı ortaya çıktı.

Evrim'in 15 Temmuz günü 7. Ana Jet Üssü'nü arayarak saat 12.02'de 12 saniyelik, saat 13.50'de 2 dakika 12 saniyelik, saat 14.11'de de 1 dakika 6 saniyelik görüşme yaptığı belirlendi.

Hakan Evrim'in emir astsubayı Fatih Aslantaş'ın saat 20.51'de 24 saniyelik, eski 143. filo komutanı binbaşı Mustafa Azimetli'nin ise saat 23.41'de 42 saniyelik, 23.58'de de 18 saniye 7. Ana Jet Üssü ile görüştüğü de tespit edildi.

Akıncı'dan yapılan aramalara Malatya 7. Ana Jet Üssü'nde kimlerin cevap verdiği ise belirlenemedi.

Ayık ve Çivilibal da Akıncı ile görüşmüş

Kayıtlarda, Malatya'daki darbe girişimi davasında tutuklu yargılanan dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı 171. Filo Komutanı Binbaşı Metin Çivilibal'ın da Akıncı Üssü ile irtibat halinde olduğu yer aldı.

Ayık'ın 15 Temmuz 21.26'da 4. Ana Jet Üs Komutanlığı Emir Astsubayı ile 14 saniye, 21.29'da 150, 16 Temmuz 00.52'de de 14 saniye 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143 Filo Öğretmen Gazinosu, 16 Temmuz 01.02'de 4. Ana Jet Üs Komutanlığı santraliyle 219 saniye görüştüğü kaydedildi.

Kayıtlarda, 4. Ana Jet Üssü 143 Filodan da Ayık ve Çivilibal ile darbe girişimi sırasında "Malatya'daki kuleden kalkış yapmayın anonsunun yapıldığı" saatlerde görüşmeler yapıldığı yer aldı.

Aramaların Malatya'dan kaldırılmak istenen ancak pistin kapatılması dolayısıyla kalkış yapamayan 4 F4 savaş uçağının hazırlık aşamasında gerçekleşmesi ise dikkati çekti.

Darbe girişimi gecesi, Malatya Havalimanı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığının ortak kullandığı ana pistler, havaalanındaki itfaiye ve iş araçları ile Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, otobüs, iş makinesi ve kamyon ve otobüslerle tamamen kapatılarak, uçakların kalkış ve iniş yapması engellenmişti.

Kaynak: AA