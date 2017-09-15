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Akıncı Üssü davasının 27'nci celsesi başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 27'nci celsesine başladı.

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Akıncı Üssü davasının 27nci celsesi başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 27'nci celsesine başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Bugünkü oturumda, sanıklar Mutlu ve Taşçı'ya söz konusu beyanların sorulması ve taleplerin dinlenilmesinin ardından ara kararın açıklanması bekleniyor.

Duruşmaya, dava dosyasına gelen belge ve bilgilerin okunmasıyla devam ediliyor.

Davanın dün görülen oturumunda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanması emrini veren ve darbe gecesi ilk havalanan pilot olan eski Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un çapraz sorgusu yapılırken, darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde plan astsubayı olan Ahmet Taşhanlıoğlu'nun savunması alındı. Savunmanın ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın tanık sıfatıyla verdiği ifadeyi okumuştu.

Buna göre Yazgılı'nın, sanıklardan eski Yüksek Askeri Şura üyesi orgeneral Akın Öztürk, Aydemir Taşçı, Kemal Mutlu ve tanımadığı başka rütbeli ile sorgulama aşamasına kadar bir arada kaldıklarını belirterek, "Akın Öztürk bir ara benim de duyabileceğim bir şekilde kendi kendine 'İsrail bizi sattı.' dedi." ifadelerini kullandığı açıklanmıştı.

Daha sonra söz verilen sanık Akın Öztürk, bu beyanların doğruyu yansıtmadığını öne sürerek, adı geçen diğer sanıklara sorulmasını talep etmişti.

Etiketler: akıncı üssü, 27. celse
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