Akıncı Üssü davasında eski pilotlar hakim karşısında

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski kurmay binbaşı İbrahim Yozgat, olay tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı 182. Filo komutanı olarak görev yaptığını anlattı. 14 Temmuz 2016'da Üs Komutanının odasında ilgili filo komutanlarıyla birlikte toplantı yaptıklarını söyleyen Yozgat, "yarın geri hizmet uçuşu" yapılacağı emrinin kendisine o toplantıda verildiğini ileri sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı gün, Üs Komutanı Deniz Kartepe'nin emriyle Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında Diyarbakır'dan kalkış yaptıklarını öne süren Yozgat, "Havadayken bizim uçağın çağrı adı 'ATMACA 1'di. Ankara'ya gelince Akıncı'nın güneyinde 20 dakika yakıt azalana kadar bekledik. Havadaki uçaklarla hiç telsiz temasımız olmadı. Sadece Akıncı kule ile temasımız oldu. Kısa süre sonra indik." dedi.

Darbe girişimini, Akıncı Üssü'ne indikten sonra anladıklarını savunan Yozgat, o saatten sonra herhangi bir eyleme katılmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkanı Selfet Giray, 15 Temmuz gecesi tespit edilen telsiz kayıtlarında kalkış yaptığı uçağın çağrı kodunun geçtiğini hatırlatması üzerine, sanık Yozgat, "Ben bunları delil olarak kabul etmiyorum. O yüzden telsiz konuşmalarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Bir avukatın, "Ankara'da o gece alçak irtifadan uçuş yaptığınız iddia ediliyor. Siz uçmadıysanız kim uçmuş olabilir?" sorusuna Yozgat, "Ben saat 00.30 sıralarında Akıncı Üssü'ne birinci sırada iniş yaptım. Uçuş sırasında herhangi bir şekilde mühimmat kullanmadım. Ankara veya başka bir yerde yüksek süratle alçak irtifada uçuş yapmadım" yanıtını verdi.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, Diyarbakır'daki kulenin uçaklar kalkmadan önceki "Kalkmayın. Gitmeyin. Uçuş yasal değildir" şeklindeki uyarılarını hatırlatması üzerine Yozgat, "Ben kalkıştan önce böyle bir anons duymadım" dedi.

Duruşmada savunma yapan eski pilot Binbaşı Ahmet Özdemir de olay tarihinde Diyarbakır 181. Filo komutanı olarak görev yaptığını ifade etti. Darbe girişiminden bir gün önce pilotlarla dönemin Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Deniz Kartepe'nin odasına gittiklerini, Kartepe'nin yakın bir tarihte muhtemel TMH görevi olacağını bildirdiğini öne süren Özdemir, "Kartepe generalin emriyle 15 Temmuz günü Diyarbakır'dan kalkıp Akıncı Üssü'ne gittik" diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmedi

Özdemir, darbe girişimi günü yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Bayrak töreninden sonra Diyarbakır'dan 6 uçakla kalkış yaptık. Yaklaşık 50 dakikalık bir uçuştan sonra Ankara'ya geldik. Akıncı meydanına yaklaşınca güneyinde beklememiz emredildi. Uçuş boyunca alçak irtifadan uçmadık. Havada uçuş trafiği yoğundu. Hangi uçağın ne yapacağını bilecek konumda değildik. Daha sonra Akıncı kule izin verince indik. Servis aracı bizi 141. Filoya götürdü. Darbe girişimini öğrenince sabaha kadar bazen uyudum bazen dinlendim."

Özdemir, iddianamede geçen aylık uçuş planında bulunmamasına rağmen, 12 Temmuz 2016'da Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Deniz Kartepe ve pilot Yüzbaşı Ceyhan Karakurt ile 2 adet F-16 uçağı ile saat 09.39'da Pars 01 çağrı adıyla Diyarbakır'dan havalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o tarihte konakladığı otelin üstünden uçtukları, bölgenin ve otelin fotoğraflarını çektikleri iddiasına ilişkin de savunma yaptı.

Suçlamaları kabul etmeyen Özdemir, "12 Temmuz 2016 tarihinde Kartepe'nin emriyle uçuş programını hazırladık. Bu uçuş rutin görevlerimizdendi. Dalaman'a Ceylan Karakurt ve Deniz Kartepe ile birlikte uçtuk. Otelin çevresinden geçmemiz hiçbir şekilde görüntülememiz söz konusu değildir. Fiziki olarak da bu mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Kaynak: AA