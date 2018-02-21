Akıncı Üssü davasında eski pilot hakim karşısına çıktı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski pilot kurmay yüzbaşı İlker Hazinedar, savunmasında, olay tarihinde 143. Filo'da program subayı ve öğretmen subay olarak görev yaptığını söyledi.

Hazinedar, 11-15 Temmuz 2016'da tatil planlaması yaptığını ancak ailesinin ziyaret için Ankara'ya geleceğini öğrenmesi üzerine iznini iptal ettirdiğini, bu durumun darbe girişimiyle alakalı olmadığını savundu.

Filo komutanının emriyle olay günü akşam saatlerinde Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamındaki brifinge katılmak için 141. Filo'ya gittiğini belirten Hazinedar, orada gece harekat kapsamında göreve gidilebileceğinin söylediğini, bunun üzerine 143. Filo'ya döndüğünü kaydetti.

Hazinedar, uçuş öncesi TMH ile ilgili herhangi bir koordinat almadığını, verilen koordinatın havadayken geldiğini iddia etti.

Hazinedar, iddianamede yazılanların aksine olay gecesi alçak uçuş yapmadığını, mühimmat atmadığını ve TMH kapsamında kule personelinin yönlendirmesiyle uçuş yaptığını öne sürdü.

"Arkadaşlarınızın seslerini bilmemeniz çok enteresan"

Darbe girişiminin yaşandığı gece telsiz konuşmaları dinletilen sanık Hazinedar, o gece uçtuğu çağrı kod adını hatırlamadığını ve konuşmaların da kendisine ait olmadığını ayrıca konuşanların da kim olduğunu bilmediğini iddia etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Bugüne kadar kaç tane kayıt dinledim, telsiz çözümlerine baktım. Bazıları 'Kurt' çağrı adıyla bir konuşma yaptığını iddia ediyor. Ancak o gece kule ya da diğer uçaklarla temasa geçen öyle bir çağrı kodu yok. Biz burada bile konuşunca şahıslar, seslerin kimlere ait olduğunu ayırabiliyoruz. Yani az çok kanaatimiz oluşuyor. Sizin aynı filoda yıllarca uçtuğunuz arkadaşlarınızın seslerini hiç bilmemeniz çok enteresan." diye konuştu.

Bir avukatın "Külliye ve Genelkurmay üzerinden geçildiğine dair ses kayıtları var. Size havada verilen koordinatlar buralar olabilir mi?" sorusuna Hazinedar, "Bilmiyorum, ancak şehir merkezi değildi. Alçaktan da uçuş yapmadım." diye yanıt verdi.

AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu'nun, "Gazino bölgesinde uyuduğunuzu ifade ettiniz. Şimdiye kadar bir çok sanık aynı bölgede sabah kadar uyuduğunu iddia etti. Uyuduğunuz yer kaç kişilik acaba?" sorusunu Hazinedar, "O bölgede 3 tane gazino var. 5 ya da 6 tane çekyat var. Diğerlerini bilmem ama ben orada uyudum." şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına önleme

İddianamede, 14 Temmuz'da Akıncı Üssü'nden Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne gelen iki F-16 uçağına "hassas vuruş sağlamak" için "Sniper Pod" uygulaması yüklendiği, bu uçaklardan birinin pilotu İlker Hazinedar olduğu, 15 Temmuz gecesi 4. Ana Jet Üssü'nden kalkış yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına önleme yapmak için görevlendirildiği belirtildi.

İddianamede ayrıca "Hazinedar'ın darbe girişimi gecesi saat 00.20'de cumhurbaşkanı uçağının takibi için Akıncı Üssü'nden havalanan mühimmat yüklü 2 uçaktan birini kullandığı ve Polatlı üzerinden Afyonkarahisar istikametine doğru uçtuğu, cumhurbaşkanlığı uçağını önleme eylemini gerçekleştirmek için uçuş yaptığı, dönüşte Ankara üzerinden alçaktan uçtuğu ve saat 01.38'de Akıncı Üssü'ne iniş yaptığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA