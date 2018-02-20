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Buradasınız : » » Akıncı Üssü davasında eski pilot hakim karşısına çıktı

Akıncı Üssü davasında eski pilot hakim karşısına çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Akıncı Üssü davasında eski pilot hakim karşısına çıktı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, savunma yapan sanık eski pilot kurmay yüzbaşı Oğuz Alper Emrah, olay tarihinde 143. Filo'da görev yaptığını,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının iniş yapmasını engellemekle görevlendirildiği ileri sürülen eski pilot kurmay Yüzbaşı Emrah, olay gecesine ait telsiz kayıtlarına ilişkin savunma yapmaktan kaçındı.

Emrah'ın mahkemedeki ifadesinde darbe girişimi gecesine ait bazı ayrıntıları hatırlamaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanının uçağına önleme

İddianamede, Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar'ın kullandıkları F-16'ları kaldırdıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının tespit edilerek, önleme yapılmasını istedikleri ifade edildi.

İddianameye göre, Oğuz Alper Emrah ile görüşen 141. Filo'daki Ahmet Tosun, telsizde cumhurbaşkanlığı uçağını tarif ederek, "Önleyeceğiniz uçak, muhtemel cumhurbaşkanlığı uçağı. Forsu olacak, kocaman bir uçak, cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak." ifadelerini kullanıyor. Bunun üzerine Emrah "Mutabık" şeklinde karşılık veriyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ davası, fetö, akıncı üssü
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