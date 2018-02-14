Akıncı Üssü davasında eski pilot hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesini bombalamakla suçlanan pilot eski yüzbaşı Ertan Koral'ın savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesini bombalamada kullanılan uçağın ikinci pilotu eski yüzbaşı Ertan Koral, savunmasında üzerine atılı tüm suçları reddetti.

Darbe girişiminin yaşandığı gün rutin mesaisini tamamladıktan sonra saat 20.00 sıralarında Mustafa Azimetli, Hakan Karakuş, Mehmet Fatih Çavur'un başkanlığında pilotlarla toplantı yapıldığını ifade eden Koral, "Brifing salonuna geçtim. 141. ve 143. Filo komutanları vardı. Toplantıda Terörle Mücadele Harekatı (TMH) yapılacağı söylendi. İllegal gruplara yönelik uçuş yapılacağı, Mehmet Çetin Kaplan'ın uçağında arka kokpitte uçacağım söylendi." diye konuştu.

Koral, gece uçuş usulleri gereğince TMH görevine hazırlandığını, diğer pilotlarla birlikte Filo kapısında bekleyen minibüslerle uçak başına gittiğini ve ardından Kaplan'la birlikte motor çalıştırıp lider uçağı takip ederek kuleden izin alıp kalkış yaptıklarını anlattı.

"Yüksek irtifada bekledik"

Havalandıktan sonra Ankara'nın şehir ışıklarının dışında yüksek irtifada beklendiklerini ve Esenboğa kuleyle bağlantıya geçtikten sonra beklemeyi sürdürdüklerini öne süren Koral, havada yaklaşık iki saat durduktan sonra herhangi bir yere mühimmat bırakmadan filoya döndüklerini iddia etti.

Akıncı Üssü'ne döndükten sonra bir daha uçmadığını ileri süren Koral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uçaktan indim, kursiyer gazinosuna geçtim. Gazinonun içerisindeki televizyondan darbe girişimi olduğunu öğrendim, oradan çıkıp gazinonun dışındaki karanlık alanda bekledim. O sırada üniformalı birçok kişi vardı. 'İlk kol tekrar uçuşa' diye anons edildi. Bana uçup uçmayacağım sorulduğunda rahatsız olduğumu söyledim. Sonra bir daha uçuşa gitmedim. Sabah olunca ayrıldım ve lojmana evime gittim."

Yaptığı herşeyin emir komuta zinciri içerisinde, birinci sicil amirinin emri dahilinde olduğunu savunan Koral, FETÖ üyesi olmadığını, okullarında okumadığı ve evlerinde kalmadığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesini bombaladığı yönündeki iddiaları da reddeden Koral, "Saat 22.00 civarında TMH görevi için F16 uçağına iştirak ettim. Bu pilotun dış dünyayla iletişiminin kesildiği andır. Ankara’da TMH görevi benim için garip bir durum değildir. TMH kırsalda olduğu için herhangi bir darbe girişiminden haberdar değildim." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesindeki patlamanın sebebinin araştırılması gerektiğini dile getiren Koral, "Oraya atılan bir bomba mıdır? Yoksa bir tank, roket ya da havan mermisi midir? Bunların araştırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Ertan Koral, savcılık ifadesinde verdiği "Ben Mehmet Çetin Kaplan'la birlikte D Grubu uçağı binip ikinci sırada havalandık. İlk kalkan ise Mustafa Azimetli'nin bulunduğu uçaktı. Havada yaklaşık iki saat kaldıktan sonra bizim bulunduğumuz uçakta Mehmet Çetin Kaplan bombayı attı. Nereye attığını bilmiyordum. Haberlerden öğrendiğim kadarıyla Emniyet Havacılık Dairesine atıldığını öğrendim." beyanını ise kabul etmedi.

Çapraz sorgu sırasında Başkan Selfet Giray'ın, tanık ifadesinde geçen "Yerden Ahmet Özçetin'in emri ile helikopterin vurulması talimatı gelince benim uçağımda ön tarafta bulunan Ekrem Aydoğdu lazerlemeyi yaptı. Bizim koldaki diğer uçakta bulunan Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral helikopteri vurdular." şeklindeki tanık ifadesini hatırlatması üzerine, Koral bu ifadelerinin iftira olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın "Darbe olduğunu öğrendiniz, ne yapabilirim diye kendinize sormadınız mı? Hadi çevrenizdeki insanları düşünmüyorsunuz. Ülkenin kaderine ilişkin çok vahim işler yaşanıyor. Askerlik kaçarak bir yere saklanmak mı? Bir asker olarak ne yaptınız?" sorusuna sanık Koral,"Benim oradaki yaşadığım ruh hali çok zordu. Benim tek düşüncem bulunduğum yerden ayrılmaktı." diye yanıt verdi.

Başbakanlık avukatı İskender Minar'ın,"Arka koltukta bulunan pilot o uçağın bomba atması planlandığında birinci pilota müdahale edebilir mi?" sorusunu Koral, "İhtiyaç duyarsa engelleyebilir. Rotayı değiştirebilir. Bunlar F16 uçakları için bilinen gerçeklerdir." şeklinde cevapladı.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilecek.

Kaynak: AA