Akıncı Üssü davasında eski kurmay yüzbaşı savunma yaptı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli sanık eski kurmay yüzbaşı Murat Altay savunma yaptı.

15 Temmuz'da koordinasyon brifingine katıldığını, ardından üs komutanı Bekir Ercan Van'ın, mesainin erken biteceğini söylediğini belirten Altay, bayrak töreni sonrası filo komutanı binbaşı Orçun Kuş'un terörle mücadele harekatı görevi olabileceğini ve bu nedenle çağırabileceğini ilettiğini bildirdi.

Altay, cuma 21.00 civarı Orçun Kuş'un arayıp filoya gelmesi talimatı verdiğini ifade ederek, bunun üzerine filoya geldiğini söyledi.

Uçağa giderken bindiği minibüste diğer personele ne olduğunu sorduğunu, onların da bilmediklerini söylediklerini dile getiren Altay, "İki uçağın aynı anda kalkması büyük bir olaydır. Normalde bir uçak kalkar, yetmezse 3-5 saat sonra ikinci uçak kalkar" diye konuştu.

Altay, uçağa bindikten sonra Erhan Gazioğlu'nun geldiğini ve rotanın Afyon üzeri olduğunu bildirdiğini ifade ederek, Gazioğlu'nun yardımcı pilot sandalyesine oturacağını söylemesi üzerine yerinden kalkıp arkaya geçtiğini kaydetti.

"Asena-01" çağrı adıyla kalkış yapıldığını ve radarla temas kurulduğunu belirten Altay, radarın Esenboğa'nın trafiğini ihlal ettikleri ve bölgeyi terketmelerine yönelik çağrıları sonrası Konya üzerine gittiklerini bildirdi.

Ankara üzerinde yakıt almaya gelen olmadı

Altay, Konya üzerindeyken Yıldız radardan kalkış yaptıkları meydana dönmelerine yönelik çağrı geldiğini dile getirerek, dönerken "Asena-02"nin filo ile telsiz teması olduğunu duyduklarını söyledi. İniş için yakıt azaltmak üzere bekledikleri sırada üssün talimatı doğrultusunda Ankara üzerine yöneldiklerini ifade eden Altay, "Asena-02"den birleştirilmiş harekat merkezinden inmelerine yönelik talimatı hatırlatması üzerine de bu emrin iptal olduğu bilgisinin iletildiğini iddia etti.

Ankara üzerinde yakıt almaya gelen olmadığını, dinlenmek için arka tarafta bulunan ve yanında penceresi bile olmayan, sadece bir masadan ibaret yere geçtiğini ifade eden Altay, ihtiyaç olduğunda çalışmak için dinlendiğini bildirdi.

Altay, bu sırada Yalova istikametine gidilerek "Atmaca-01" ve "Atmaca-02" adlı 2 F-16'ya yakıt verildiğini, sonra tekrar Ankara üzerine döndüklerini ifade etti.

Murat Altay, 05.30 civarı Erhan Gazioğlu'nun yorulduğunu belirtip yerine geçmesini istediğini ifade ederek, koltuğa oturduğunda yine Yalova-Körfez istikametinden İncirlik'e dönüş yolunda olduklarını kaydetti. Uçak komutanı Kuş'a sorduğunda aynı iki uçağa yine yakıt verdiklerini söylediğini dile getiren Altay, yakıt formunu da doldurduğunu bildirdi.

Altay, 06.02'de iniş yaptıklarını dile getirerek uçakta yedek yardımcı pilot olarak bulunduğunu, uçağı kontrol etmediğini, kimseye talimat vermediğini ve kimseden talimat almadığını söyledi.

"Bu kadar insan senin yüzünden burada"

"Üs komutanı Bekir Ercan Van'ın beni bu darbe girişiminin içine soktuğunu görüyorum ve kendisinden şikayetçiyim" diyen Altay, Van'a seslenerek "Bu kadar insan senin yüzünden burada. Burada insanlara 'nasılsın' diye sorabiliyorsun. Ben utanırım. 20 aydır bir gün vicdan azabı çektin mi? O kadar insan tankların altında ezilirken, bomba atılırken hiç mi vicdanın sızlamadı. Böyle bir vahşete bizi nasıl bulaştırırsın. Omuzuna bir yıldız ekleyeceksin diye o kadar insanın ölmesine nasıl müsaade edersin. Sen ve senin gibi olan herkese sesleniyorum. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi almadınız" dedi.

Altay, tahliye talebinde bulundu.

Kaynak: AA