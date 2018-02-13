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Akıncı Üssü davasında avukatlar duruşmaya katılmadı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılandığı davaya, savunma yapacak avukatların duruşmaya katılmamaları sebebiyle ara verildi.

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Akıncı Üssü davasında avukatlar duruşmaya katılmadı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dosyaya gönderilen evrakları okudu. Bugünkü celsede savunma yapacak sanık avukatlarının salonda bulunmaması üzerine Giray, iddianamenin tebliğ edildiği günden itibaren savunma için verilen makul sürenin geçtiğini, sanıkların savunmaları yapması gerektiğini, aksi yönde beyan bulunması halinde sanıkların susma haklarını kullandıklarının kabul edileceğini söyledi.

Sanıkların ifadelerinin yarın alınmasına karar verildi. 

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, ankara, akıncı üssü
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