  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Akıncı Üssü davasında 4. duruşma

Akıncı Üssü davasında 4. duruşma

Duruşmada, 16 Temmuz'da üste yakalanan ve örgütün sivil imamı olduğu belirlenen Nurettin Oruç'un çapraz sorgusuna devam edilecek.

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Akıncı Üssü davasında 4. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın dördüncü celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından dün akşam saatlerinde savunmasını tamamlayan sivil sanık Nurettin Oruç'un çapraz sorgusu sürdürülecek.

Oruç, 16 Temmuz 2016'da üste yakalanmıştı. İddianamede Oruç'un, örgütün sivil imamı olduğu belirtiliyor.

Sanık Oruç'un çapraz sorgusunun tamamlanmasından sonra darbe girişimi sırasında üste olduğu belirlenen sivil sanık Harun Biniş'in savunmasına geçilmesi planlanıyor. 

Etiketler: akıncı üssü davası, fetö, darbe girişimi
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