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Akıncı Üssü davasında 28. celse başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davanın 28. celsesi başladı.

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Akıncı Üssü davasında 28. celse başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davanın 28'inci celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ve gaziler ile şehit yakınları katıldı.

Davanın 28'inci celsesi, 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nde Uçak Bakım Komutanı olarak görev yapan eski binbaşı Ersin Eryiğit'in savunmasıyla başladı. Sanık Eryiğit, savunmasına "Cezaevinde aldığım her nefes darbecilere haram olsun." ifadesini kullanıp, FETÖ ve darbecilerle irtibatı olmadığını söyleyerek başladı.

Davanın görülmesine 1 Ağustos 2017'de başlanmış ve 16 Eylül'e kadar görülen 27 celse duruşmada 31 sanığın savunması alınmıştı.

Mahkeme heyeti, 27'nci celsenin sonunda açıkladığı ara kararında, bir sanığın tahliyesi, diğerlerinin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim-17 Kasım tarihlerinde görülmek üzere ertelemişti. AA

Etiketler: akıncı üssü davası, fetö
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