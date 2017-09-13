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Akıncı Üssü davasında 25. celse

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25. celsesi başladı.

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Akıncı Üssü davasında 25. celse

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 25. celsesine başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ile bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bombalanması emrini veren eski Pilot Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur savunma yapacak.

Etiketler: akıncı üssü, fetö, 15 Temmuz 2016
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