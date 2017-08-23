Akıncı Üssü davasında 17. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Akıncı Üssü'ndeki eylemlerine ilişkin 486 kişi hakkında açılan dava, sanık savunmaları ile sürüyor.

Dava, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesi duruşma salonunda görülüyor.

17'nci celse, 15 Temmuz'un kilit isimlerinden Akıncı Üssü Komutanı, eski Tuğgeneral Hakan Evrim'in savunması ile devam ediyor.

Hakan Evrim dünkü savunmasında 15 Temmuz'da yaşananların bir senaryo olduğunu iddia etti.

Sanık Evrim'in bu sözleri duruşmayı izleyenlerin tepkisini çekti.

Evrim, o gece Akıncı'da alıkonulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile FETÖ elebaşı Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğunu da inkar etti.

Evrim, mağdur olduğunu, o gece silahlı kişiler tarafından alıkonulduğunu öne sürdü.

Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davaya müdahillik talebinde bulundu.

