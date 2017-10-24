Akıncı Üssü davası sanık savunmalarıyla devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Duruşmaya, görevli olmadığı halde Akıncı Üssü yakınlarındaki tarlada gözaltına alınan sanık eski üsteğmen İlhami Yıldız'ın savunmasıyla başlandı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın "Komutaların sana tatbikatla ilgili ne söyledi, senin rolün neydi?" sorusuna sanık Yıldız," Ben birliğime yeni katıldım. Kendi bölüğümün dışında bir sene öncesinde de Muhafız Alayında aynı tatbikat yapılmış. Birliğime katılalı az bir süre geçtiği için kimseyle bunu konuşmadım. Orada da bana herhangi bir görev verilmedi. 1980 darbesine katılmış, şu anda müşteki olarak bu davaya katılan üst rütbedeki komutanlarımız olayın ilk başta bir terör saldırısı olduğunu söyledi. Ben bunun bir darbe olduğunu bilecek bilgi ve mesleki tecrübeye sahip değilim." yanıtını verdi.

Yıldız, FETÖ üyesi olmadığını, darbecilerle iş birliği yapmadığını ileri sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Kaynak: AA