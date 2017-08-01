Akıllı ulaşımda yeni eylem planı hazırlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2018-2020 Eylem Planı'nı iyi bir çalışmayla ortaya çıkaracaklarını belirterek, "Türkiye'de herkesin faydalanabileceği, kazaların azalacağı, maliyetlerin düşeceği, zaman kayıplarının azalacağı, ekonomiyi hızlandıracak bir eylem planımız olacak." dedi.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2018-2020 Eylem Planı Proje Başlangıç Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Zerey, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi'nin Türkiye için önemine dikkati çekerek, "İyi bir çalışma sonucunda çok faydalı olacağını düşündüğüm bir belgemiz olacak. Türkiye'de herkesin faydalanabileceği, kazaların azalacağı, maliyetlerin düşeceği, zaman kayıplarının azalacağı, ekonomiyi hızlandıracak bir eylem planımız olacak." diye konuştu.

Zerey, akıllı ulaşım sistemleri oluşturulurken mümkün olduğu kadar yerli yazılımın tercih edilmesi gerektiğinin altını çizerek, akıllı ulaşım pazarında yerli ürünler kullanmasının siber saldırılar gibi durumları önlemeyi kolaylaştıracağını söyledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da Eylem Planı çalışmalarının tüm paydaşlarla birlikte sonuçlandırılmasının uygulama aşamasında süreçleri hızlandıracağını belirterek, "Ülkemizde en fazla yatırım yapılan alan ulaştırma altyapısı alanıdır. Eğer bu yatırımları teknolojiyle buluşturursak bütün sektörlere kaldıraç etkisi yapacak, maliyetlerimiz azalacak, verimliliğimiz üst seviyelere çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Eylem Planı'nda temel stratejik amaçlarının ulaşımda güvenliği artırmak, maddi ve can kayıplarının azaltmak, altyapı problemlerinin giderilmesine katkı sunmak, çevreye duyarlı sistemlerin geliştirilmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da akıllı ulaşım projelerinde Ar-Ge'nin önemine değinerek, bu çalışmaların dışa bağımlılığı azalttığını ve Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.