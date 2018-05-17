Akdeniz'i kirleten gemiler havadan denetleniyor

Deniz denetim ekipleri botlarla helikopter ekibi ise havadan gemileri tek tek denetleyerek, kirletenlere cezai işlem uyguluyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Maalesef gemiler denizleri kirletiyor. Deniz denetiminde kullanmak için aldığımız 3 botla 3 ayda denizi kirleten gemilere 350 bin liralık ceza yazmışız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 321 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin’de deniz kirliliğinin önüne geçmek için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Türkiye’nin önemli sahillerinden olan Mersin’de, denize bırakılan atıkların önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, deniz denetim ekibi botları ile yapılan denetimlere, bünyesine aldığı helikopterle havadan denetimini de ekledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gemiler ve diğer deniz araçlarından oluşan kirlilik, atıkların arıtılmadan denize verilmesi, akarsulardan denizlere ulaşan tarımsal atıklar gibi nedenleri mercek altına aldı.

Gemiler konusunda uzman kaptan, mühendis ve yetkili denetçiden oluşan denetim ekibi, hem denizden, hem de havadan Mersin denizinde kirliliğin önüne geçmeyi hedefliyor.

Hedefler doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ekipler, kirlilik tespit edilen deniz araçlarından numuneler alarak akredite laboratuvarda analizlerini yaptırıyor.

Alınan numunelerde kirletici özelliğin tespit edilmesi durumunda, kirletici etkenin ortadan kaldırılması sağlanırken, kirliliğe neden olan sorumlulara da ceza uygulanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 30 Mart 2014 öncesi bir vizyonla ortaya çıktıklarını söyledi. Seçim çalışmasında bu vizyonla vatandaştan görev talep ettiklerini belirten Kocamaz, şunları anlattı:

“O günden bu yana kadar da belediyemizin ekonomik durumunu toparlayarak, vaat ettiğimiz çalışmaları yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisine girdik. O zaman Mersin’in bir helikopter, deniz uçağı, bir deniz otobüsü ve raylı sistem konularında ihtiyacı olduğunu dile getirmiştik. Raylı sistemle ilgili ulaşım master planımız tamamlandı ve şu anda projesi hazırlanıyor. Hedefimiz de bu yıl sonuna kadar inşallah bakanlıktan da onay çıkarsa ihalesini gerçekleştirebiliriz. Bunun dışında deniz uçağı ve deniz otobüsüyle ilgili halen görüşmelerimiz devam ediyor. Vatandaşlara verdiğimiz sözlerin içindeki helikopteri de geçtiğimiz haftalarda teslim aldık."

"3 ayda 350 bin liralık ceza yazmışız"

Helikopterle kentteki kaçak inşaatlar, deniz kirliliği, gemilerin denize sintine bırakması gibi konularda acil müdahale ve tespitin yapılacağının altını çizen Kocamaz, şunları söyledi:

“Deniz kirliliğinin önlenmesi için bu da yetmez. Biz 3 tane deniz teknesi aldık. Şu anda 2 botumuz çalışmalarını sürdürüyor. Botlar geldiğinden itibaren 3 ay içerisinde maalesef gemiler denizleri kirletiyor. Bu süreçte gemilere 350 bin liralık ceza yazmışız. Şimdi bu helikopter marifetiyle de daha hızlı, daha etkin denetimler gerçekleştirilecek. Çevre kirliliğine yönelik çalışmalar anında tespit edildikten sonra gereken işlem yapılacak. Bunun caydırıcı özelliği de olacak. Deniz kirliliğiyle ilgili tabi biz sadece ceza yazabiliyoruz. Bunun yanında bu gemilerin sintinelerinin burada arıtılması gerekiyor. Arıtmayla ilgili de Bakanlıkta talebimiz var. Aslında yasa bunu büyükşehirlere vermiş bu görevi. Ancak geçmişte Mersin Büyükşehir Belediyesi bu işi yapamayacağını ifade etmiş ve bunu şimdi liman yapıyor. Biz bu hizmetlerin de bizim tarafımızdan yapılmasını istiyoruz. Şu anda Adnan Menderes Bulvarı sahilinde düzenleme yapıyoruz. Daha yeni yaptığımız düzenlemelerde o taşların yüzeyi maalesef simsiyah olmuş. Belli ki gemilerden bırakılan atıklar buna yol açmış."

Kaynak: İHA