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Akdeniz'de kuvvetli rüzgar

Antalya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi buldu, teknelerin yat limanından açılmasına izin verilmedi.

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Akdenizde kuvvetli rüzgar

Rüzgarın denizde saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaştı. Kaleiçi Yat Limanı'nda, boyu 5 metreyi bulan dalgalar ve fırtına nedeniyle teknelerin denize açılmasına izin verilmedi. Kaleiçi'ne gelen vatandaşlar ve turistler, dalgalı Akdeniz manzarasında fotoğraf çektirdi.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, Antalya merkez, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da denizlerde yüksek dalgaların görülebileceğini, bölge genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. AA

Etiketler: Antalya'da kuvvetli rüzgar, Akdeniz, dalga boyu
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