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Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Orta ve Doğu Akdeniz'de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulunuldu.

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Akdenizde fırtına bekleniyor

Orta ve Doğu Akdeniz'de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 7 ile 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 il 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisinin kaybetmesinin beklendiği açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. 

Etiketler: fırtına uyarısı, Akdeniz
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