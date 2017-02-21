Akdeniz ilçesinde çalışmalar hız kazandı

Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında, Mersin'in Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş'ın göreve gelmesiyle ilçe genelindeki belediye hizmetlerine hız verildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, altyapı hizmetleri açısından geride kalan ilçede, yapılan çalışmalarla bu alandaki eksiklikler giderilmeye başlandı.

İlçe genelinde bulunan mahallelerde yol açma çalışması gerçekleştirilirken, ihtiyaç duyulan alanlarda açılan yollar, ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Akdeniz Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt kaplama, kaldırım imalatı gibi işlemlerin yanı sıra imarlı yeni yol açma çalışmalarına da devam ediyor.

Ekipler, son olarak Adanalıoğlu, Çay ve Çilek mahallelerinde yeni yol açma işlemlerini tamamladı.

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Hamdi Bilge Aktaş, yaptığı açıklamada, Akdeniz'in altyapı hizmetleri bakımından oldukça geri kaldığını vurguladı.

Aktaş, mahallelerdeki eksikliklerin sahadaki teknik ekipler tarafından tek tek tespit edildiğini belirtti.

Yeni açılan yollar, ulaşım sıkıntısı yaşayan bölge sakinlerine kolaylık sağlarken, vatandaşlar da çalışmalarından ötürü Akdeniz Belediyesine teşekkür etti.