Akdamar Adası içme suyuna kavuşuyor

Projeyi yürütecek firma ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) arasında Akdamar Adası'nda imza töreni düzenlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, planladıkları projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlattı.

Kentin mega projelerini hayata geçirmeye başladıklarını belirten Zorluoğlu, Van Gölü'nün temizliği için önemli olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin temelinin de atıldığını hatırlattı.

Vali Murat Zorluoğlu, bir diğer mega proje olan Kent Meydanı Projesi için de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, çalışmaların kente büyük bir değer katacağını söyledi.

Zorluoğlu, Türkiye'nin en uzun caddelerinden İskele Caddesi'nin modernizasyonu için de çalışmaların başladığını belirterek, "Tarihi Peynirciler Çarşısı ve Kent Müzesi projeleri için de çalışmalar devam ediyor, Şehir Stadyumu'nun yerine de Millet Bahçesi kuracağız" dedi.

"Projenin maliyeti yaklaşık 5 milyon lira"

Akdamar Adası ve buradaki kilisenin Van'ın marka değerleri arasında yer aldığını dile getiren Zorluoğlu, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıl Akdamar Adası'nı 120 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl, geçen yıldan fazla bir ziyaretçi oldu. Tahminlerimiz yıl sonuna kadar 150 bin ziyaretçinin olması yönündedir. Adanın en önemli ihtiyacı olan tatlı su ihtiyacını karşılamak üzere projemizi hazırladık, ihalesini yaptık. Bugün de yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık. Projenin maliyeti yaklaşık 5 milyon lira. Bu projeyle 4 bin metresi Van Gölü'nün altında olmak üzere yaklaşık 33 bin metre boru hattı döşeyerek Akdamar Adası'na su getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla inşallah güzide turizm merkezi Akdamar Adası sadece bahar aylarında değil, yıl boyunca yeşilliğini muhafaza edecektir. Bu yıl içerisinde projeyi tamamlamayı düşünüyoruz."

"Hedefimiz 3 yıl aradan sonra Akdamar'da ayin gerçekleştirmek"

Zorluoğlu, Akdamar Adası'nda 3 yıldır yapılamayan ayin için de "Ayinin bu yıl tekrar yapılması için ilgili Ermeni cemaatiyle görüştük. Bunun için bakanlığımızla da görüşme halindeyiz. Hedefimiz üç yıl aradan sonra bu ayini gerçekleştirmek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve yüklenici firma yetkileri sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA