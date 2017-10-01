Akdağ'dan Arakanlı Müslümanlara destek çağrısı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Arakanlı Müslümanlar için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulunarak, "Hükümet olarak Arakanlı Müslümanlara yardım ediyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Arakan'a sahip çıkmaya, bağış yaparak kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." dedi.

Akdağ yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfı tarafından Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Arakanlı Müslümanların bulunduğu Bangladeş'in Cox Bazar şehrindeki kampları ziyaret ettiğini anımsatan Akdağ, incelemeleri sırasında kendisini duygulandıran manzaralara şahitlik ettiğini bildirdi.

TİKA'nın bölgede sıcak yemek dağıttığını ifade eden Akdağ, zor şartlar altında yaşayan Arakanlıların barınacakları bir kampın yapılmasıyla ilgili de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Akdağ Türkiye'nin, zulmün durması ve Arakanlıların ülkelerine dönmeleri için üzerine düşeni yaptığını, Türk halkından da Arakanlılara yardım elini uzatmalarını beklediklerini aktardı.

"Vatandaşlarımızı Arakan'a sahip çıkmaya davet ediyorum"

Bangladeş'deki Arakanlı Müslümanların yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Akdağ, "Biz hükümet olarak Arakanlı Müslümanlara yardım ediyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Arakan'a sahip çıkmaya, bağış yaparak kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kampanyayla ilgili hesap numaralarına "www.arakanasahipcik.org" internet sitesinden ulaşılabileceğini ifade eden Akdağ, cep telefonundan da mesaj yoluyla bağış yapılabildiğine dikkati çekti.

Akdağ, "SMS" yoluyla bağış yapmak isteyenlerin cep telefonlarından "ARAKAN" yazarak "1866"ya gönderdiklerinde 10 liralık bağışta bulunabileceğini belirterek, zulümden kaçan 500 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'teki kamplara sığındığını kaydetti.