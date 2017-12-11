Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı'nın 75 metrelik gövdesi tamamlandı.

Yapımı devam eden ve kar yağışının başlamasının ardından beyaz örtüye bürünen Akçay Barajı'nda incelemelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı açıklamada, Akçay Barajı ve HES projesinin şu ana kadar şehre kazandırılan en maliyetli ve en büyük proje olduğunu belirtti.

İlk günden itibaren tüm evlerinde çeşmelerinden su içilen, modern ve sağlam altyapıya sahip bir Sakarya'yı hedeflediklerini vurgulayan Toçoğlu, "Bu hedefimiz doğrultusunda çok ciddi altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. 16 ilçemizde bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda şehrimizin tek su kaynağı olarak Sapanca Gölü bulunuyor. Sapanca bir içme suyu kaynağı olmasının yanında doğal güzelliğiyle de sadece Sakarya'nın değil, tüm Türkiye'nin en önemli değerlerinden. Bu nedenle gölü korumak için her türlü tedbiri alıyor, bu noktada ciddi yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

75 metrelik baraj gövdesi 750 bin metreküplük hacme sahip

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş de tamamlanan 75 metrelik baraj gövdesinin 750 bin metreküplük hacme sahip olduğunu aktardı.

Barajda ayrıca ön yüz betonunun yapılacağını bildiren Keleş, "Akçay'da tuttuğumuz suyu Türkiye'de revizyon ihtiyacı duymayan 3 tesisten biri olan Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne ulaştıracak 47 kilometrelik isale hattımızın 45 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Bu hat ile Hızırilyas'a yılda 40 milyon metreküp su ulaştırmayı planlıyoruz. Yine Hızırilyas, İkramiye ve Hacımercan'da inşa edeceğimiz toplam 12 megavat kurulu güce sahip olacak HES'lerin imalatına da başlıyoruz." ifadesini kullandı.