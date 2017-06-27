Akçakoca'nın nüfusu bayramda altı kat arttı

Yaklaşık 35 kilometrelik sahil şeridi ile İstanbul ve Ankara'ya konum olarak diğer tatil bölgelerine alternatif olan Akçakoca'da, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşandı.

Sıcak ve bunaltıcı havadan kaçan yerli ve yabancı turistler, sıcaklığın ortalama 32, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye ulaştığı ilçede, sahillere akın etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin ilçedeki en kalabalık zamanlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Otel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını anlatan Yemenici, şöyle konuştu:

"Bu bayram en kalabalık Akçakoca'lardan birini yaşadık. Gelen misafirlerimiz, bayram tatillerini en güzel şekilde burada geçirdi. Geçtiğimiz yıllara rağmen en kalabalık bayram olması da sanıyorum tatilin kısa olmasıdır. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız, tatilin kısa olmasından dolayı bizi seçti. Nüfusumuzun yaklaşık 6 kat arttı, bu rakamın gelecek sezonda daha da artmasını bekliyoruz."

Bayram tatili boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Yemenici, "Otel ve pansiyonlarda yer bulamayan misafirlerimiz, sahil şeridinde kamp yaparak bayram tatili yaptı. İlçede çok güzel bir bayram vardı. Yaptığımız sezon hazırlıkları ile hiçbir sıkıntı yaşamadan bayram tatilini atlattık. İstanbul ve Ankara'ya en yakın turizm kenti olmamızla birlikte, çalışmalarımız ile Kurban Bayramı'nı daha yoğun geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.