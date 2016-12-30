Akçakoca'da 10 balıkçı teknesi battı

.Akçakoca'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 10 balıkçı teknesi alabora oldu.

Limanın içinde bulunan balıkçı ağları ve kurulan panayırda maddi hasar oluştu. Balıkçılar, limanda bulunan teknelerini kurtarma çalışması yaptı. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, limanın korunaksız olmasından dolayı fırtınanın ciddi zarar verdiğini söyledi.

Dalgaların rıhtımı aştığını aktaran Karakaş, şöyle konuştu:"Teknelerimizi korunaklı bölgeye çekmemiz gerekiyordu. Tekne çokluğundan dolayı yer bulamadık. Şuanda 10 tane tekne parapamça, kullanılamaz halde denizde duruyor. Alınması da imkansız, parçalar halinde olmuş teknelere dokunamıyoruz. Karada bulunan tekneler de bir o kadar kullanılamaz halde. "Karakaş, birçok balıkçı ağının da Karadeniz'de kaybolduğunu zararın da 400 bin lira civarında olduğunu ifade ederek "Bunun sonucu ne olur artık bilemiyoruz. Havanın böyle gitmesi bekleniyor, daha sonra oturup ne yapacağımızı düşüneceğiz."

- "Bu dalgalara kim karşı koyabilir?"

Karakaş, çok şiddetli bir dalga ile karşılaştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Liman içindeki tekneler de sıkıntılı durumda. Bu dalgalara karşı kim karşı durabilir? Gerçekten çok şiddetli. Daha fazla yükseleceğini tahmin etmiyoruz, inşallah yükselmez. Dalgalar limana vurmaya devam ediyor, zarar da gittikçe artıyor."Balıkçılardan Şafak Şahin, 50 yıldır limanda böyle bir doğal afetle karşı karşıya kalmadıklarını belirterek "Akşamdan beri buradayız. Uğraşıyoruz. Limanın içinde bulunan teknelerimizi güvenli bölgeye almaya çalışıyoruz ama teknelere yaklaşamıyoruz. Karada bulunan tekneler de gitti gidecek." dedi.