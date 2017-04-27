  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Akçakale'deki hudut karakoluna havan saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna 2 havan mermisi atıldı.

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Akçakaledeki hudut karakoluna havan saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna 2 havan mermisi atıldığı bildirildi.

Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden terör örgütü mensuplarınca Akçakele ilçesine bağlı Tekçe Hudut Karakoluna 2 havan mermisiyle saldırı düzenlendi. Bunun üzerine sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verdi. Bu arada bölgeye çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ve askeri yetkililer bölgeye giderek incelemede bulundu.

Vali Güngör Azim Tuna yaptığı açıklamada, hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca havan mermisi atıldığını bildirdi.

Teröristlere gerekli karşılığın verildiğini ifade eden Tuna, ilk bilgilere göre saldırı sırasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti. AA

Etiketler: ypg, suriye, sınır, PYD, akçakale
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