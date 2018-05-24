Akaryakıt istasyonunda silahla yaralama ve rehin alma: 1 yaralı, 1 gözaltı

Amasya Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda işletme sahibi, aralarında çıkan tartışma sonucu pompacı olarak çalışan personelini silahla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ekiplere teslim olmak istemeyen zanlı, bir süre sonra polis özel harekat ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, daha önce rehin alındığı belirtilen 4 kişinin, zanlının yakınları olduğunu ve ikna etmek için yanında bulunduklarını belirtti.

Kaynak: AA