Akademisyenlere FETÖ operasyonu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 akademisyen gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) haklarında idari soruşturma açılan 17 akademisyenin örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.
Bunun üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 14 akademisyen, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 3 akademisyenin yakalanması için çalışma başlatıldı. AA