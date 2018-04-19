Akademisyen Koray Çalışkan'a FETÖ'den hapis cezası

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya katılmayan sanık Koray Çalışkan'ı, avukatı Salim Şen teslim etti.

Karar verileceği belirtilerek savunması sorulan avukat Şen, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çalışkan'ın, "silahlı terör örgütünün propagandasını yapma" eyleminin sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş şekli ve kasta göre 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını hükmetti.

Denetimli serbestlik

Heyet, sanığın eylemi aynı kasıt altında birçok kez işlemiş olması gerekçesiyle 1/4 oranında artırım ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle de 1/6 oranında indirim uyguladı. Mahkeme, Çalışkan'ın 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti bu ceza hükmünün açıklanmasını, sanığın geçmişteki hali, sabıkasız oluşu ve duymuş olduğu pişmanlığa göre bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşması gerekçeleriyle 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

İddianameden

İddianeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 18 Temmuz 2017'de hazırlandı. İddianemede, Koray Çalışkan'ın Twitter hesabından, 17 ve 18 Aralık 2013 tarihlerinde, 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili attığı tweetlere yer verilmiş ve sanığın 27 Aralık 2013'te ise "Gülen'e iftira atma" ve "Diren Türkiye" şeklinde etiket paylaştığı aktarılmıştı.

"Çalışkan'ın ifadeleri, FETÖ mensuplarınca kullanılan cümlelerle aynı"

Savcılığın hazırladığı iddianemede, darbe teşebbüsünün gerçekleştiği 15 Temmuz 2016'dan sonraki gün 16 Temmuz'da ise, "Gülen terörist demedim, darbeyi destekledi dedim. Ahbr'de, Samanyolu'nda, HT'de, CNN'de, Halk TV'de bu değişmedi Barış" ve "Gülen 28 Şubat'ta ordunun yanında yer almış, Erbakan'a el çektiren vesayeti desteklemişti" ifadeleri de yer aldı.

Sanık Çalışkan'ın hem katıldığı bazı televizyon programlarındaki konuşmaları hem de Twitter, Facebook'ta kullandığı ifadelerinin, FETÖ mensuplarınca, örgütsel eylem şeklinde kullandıkları cümleler olduğu bilgisi de iddianemeye yazıldı.

Koray Çalışkan'ın silahlı terör örgütü olan FETÖ'yü, terör örgütü değil hizmet olarak adlandırmasının, örgütün 15 Temmuz 2016'da 249 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan darbeye teşebbüs eylemiyle en yüksek noktaya gelmiş olan eylemlerini övücü nitelikte olduğu aktarıldı. İddianamede bu söylemlerin terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütü övecek nitelikte propaganda yapmak suçunu oluşturduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, Çalışkan'ın, "yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA