AK Parti'yi işgal girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine katıldığı iddiasıyla yargılanan 5'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti 5 tutuklunun bu hallerinin devamına hükmetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmada, tutuklu sanıklar Binbaşı Faruk Şimşek, Binbaşı Erol Hazıroğlu, yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altunsoy, Üsteğmen Muzaffer Dikencik ile 14 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Anadolu Ajansı tarafından AK Parti İl Binası etrafında çekilen görüntülerin mahkemeye iletildiğini tutanağa geçirerek, bu görüntülerle ilgili incelemenin sonraki celselerde yapılacağını sanıklara ve avukatlara bildirdi.

Duruşmada tutuklu sanık Üsteğmen Muzaffer Dikencik, olayın darbe girişimi olduğunu anladığı an askerleri geri çektiğini anlatarak, FETÖ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasını mahkeme heyetinden talep eden Dikencik, "Genelkurmay Başkanı da dahil 'Halka ateş edeceksiniz, darbe girişimine iştirak edeceksiniz.' dese orada bulunmazdım. Darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez emir komutayı alarak tüm askerlere AK Parti İl Binasının önünden çekilme emri verdim." diye konuştu.

"Albay Gerehan bizi yem etti, kaçtı"

Tutuklu sanık Yüzbaşı Hasan Hüseyin Altunsoy, pasaportu olmasına rağmen yurt dışına çıkmadığını, kaçmadığını, yargılanmayı seçtiğini ifade etti.

Kendilerini 47. Alay'a gönderenin Kara Harp Akademilerinde "baş hoca" olarak görev yapan diğer darbe soruşturmalarının şüphelisi Albay Ahmet Zeki Gerehan olduğunu belirten Altunsoy, "Gerehan bizi AK Parti İl Binasına yem gibi gönderdi. Daha sonra yanına kurmay binbaşıyı alıp kaçtı, firar etti." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da beyanda bulunarak, tahliyelerini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Binbaşı Faruk Şimşek, Binbaşı Erol Hazıroğlu, yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altunsoy, Üsteğmen Muzaffer Dikencik'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet duruşmayı 24 Temmuz'a ertelerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün de 27 Temmuz'da tanık olarak beyanda bulunacağı belirtildi.