AK Parti'nin milletvekili listesindeki ünlü isimler

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

126'sı kadın, 600 adayın isminin yer aldığı listede spor dünyasından ünlü isimler dikkati çekti.

Yıllarca pistlerin tozunu attıran ve Yakın zamanda spor kariyerini sonlandırdığını açıklayan ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AK Parti'den aday göterilenler arasında.

Memleketi Sakarya'dan 3'üncü sıradan aday gösterilen Sofuoğlu, seçilmesi halinde pistlerin ardından Meclis sıralarında oturacak.

Yıllarca milli formayı terleten eski futbolcu Alpay Özalan da listede kendine yer bulan isimlerden biri.

Kariyerini Teknik Direktör olarak sürdüren Özalan, İzmir 2. Bölge 2'nci sıradan aday gösterildi.

Spor dünyasından aday listesinde yer alan son isim ise Milli Güreşçi Selçuk Çebi.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Çebi, Trabzon 6'ncı sırada aday gösterildi.

Listede yer almadılar

AK Parti'de aday adaylığı için başvuran İbrahim Tatlıses, Tanju Çolak ve Metin Şentürk ise aday gösterilmedi.

Kaynak: TRT Haber