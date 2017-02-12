AK Parti'nin "Kararımız Evet" kitapçığına videolu tanıtım

AK Parti tarafından, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlatıldığı "Kararımız Evet" başlıklı kitapçığın videolu tanıtımı, partinin internet sitesinde yayımlandı.

Referandum sürecinde yürütülecek kampanya için hazırlıklara başlayan AK Parti, bu kapsamda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve sistemin genel faydalarının anlatıldığı kitapçığın videolu tanıtımını internet sitesinde yaptı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca hazırlanan "Kararımız Evet" başlıklı kitapçığın videosunda sistem, "Kalıcı siyasi istikrar", "Hızlı ve etkili icraat", "Güçlü yasama, güçlü icraat", "Güvenli ve huzurlu Türkiye", "Güçlü Meclis, güçlü temsil", "Birlik ve uzlaşma" ve "Güçlü yönetim, güçlü Türkiye" vurgusuyla 7 başlık altında anlatıldı.

"2023 hedefleri ivme kazanacak"

"Hızlı ve etkili icraat" bölümünde, hızlı ve etkili yönetimin, ekonomik büyümenin, refahın ve kalkınmanın garantisi olacağı ifade edildi.

Yeni sistemle hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modelinin oluşacağı, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyişin hakim olacağı, bürokrasinin azalacağı, büyümenin hızlanacağı, 2023 ve ötesine uzanan hedeflerin ivme kazanacağı vurgulandı.

"Terörle etkin mücadele"

"Güvenli ve huzurlu Türkiye" bölümünde, güçlü hükümetin, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacağı, yeni sistemin terörle mücadeleye güç katacağı, kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarının daha etkin şekilde işletileceği, terörle etkin mücadele edileceği, terörün Türkiye'nin gündeminden düşürüleceği, güvenlik politikalarında hızlı ve etkin karar alınacağı, vatandaşların özgürlüklerini güvenli bir ortamda yaşayacakları aktarıldı.

"Küresel siyasette daha etkili bir Türkiye"

"Güçlü yönetim, güçlü Türkiye" başlıklı bölümde ise güçlü hükümet sisteminin, Türkiye'yi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükselteceği, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkının artacağı, uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak sahibi olma konusunda Türkiye'nin elinin güçleneceği, öncü ülke olma hedefinin, yeni yönetim sistemiyle daha kısa sürede gerçekleşeceği, Türkiye'nin sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliğinin artacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlatıldığı videoda, anayasa değişikliği paketi madde madde aktarıldı.