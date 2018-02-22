AK Parti'li kadınlar çocuk istismarı çalıştayı düzenleyecek

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Önümüzdeki hafta içerisinde geniş katılımlı, sivil toplum örgütlerimizin, psikolog ve sosyologlarımızın, bu işin içinde olan hukukçularımızın da olduğu bir çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. Bugün onun kararını da aldık." dedi.

Çam, partisinin genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenledikleri toplantıda, 81 ilin kadın kolları başkanlarıyla bir araya gelerek, çocuklara yönelik istismar konusunda beyin fırtınası yaptıklarını söyledi.

Toplantıda, 81 ilden Türkiye'nin fotoğrafını çekme imkanı bulduklarını belirten Çam, şu anda beyin fırtınasının sorunlar bölümünde olduklarını, bir sonraki aşamada da çözüm önerilerini ortaya koyacaklarını ifade etti.

İl başkanlarının, toplantıda cinsel istismarı tetiklediğini düşündükleri tespitleri sunduklarını anlatan Çam, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız, cinsel istismarın önlenmesi noktası. Çalışmalarımızı o şekilde yapacağız. Çünkü bakanlıklarımızdan oluşan komisyon bugün toplanmaya başladı. Kanun noktasında pek çok şey yapılıyor, caydırıcı pek çok tedbirlerimiz var. Ama bizim kadın kolları olarak özellikle üzerinde durmaya çalıştığımız şey annelerimizi, kadınlarımızı bilinçlendirerek, çocuklarımızın herhangi bir istismara uğramamaları için neler yapmamız gerekir, bunun önlemini oluşturacağız. Komisyonumuza neler sunabiliriz, yol haritasını nasıl çizebiliriz, bunu konuşacağız. 81 ilimizin bakış açısını yansıtan bir rapor hazırlayacağız. İstismarı önleme noktasında da bakanlıklarımıza tespitlerimizi iletmiş olacağız."

"Erkek örgütlerden ses çıkmaması üzüntü verici"

Çam, çocuk istismarıyla mücadeleye ilişkin, "Çok fazla kadın örgütlerinin, kadın kollarının sesi çıkıyor. Kadınlar öncülük yapıyor cinsel istismar konusunda. Ancak erkek örgütlerden herhangi bir sesin çıkmamış olması da üzüntü verici. Eğer bu sorun çözülecekse erkeklerle birlikte çözülmesi gerektiği noktasında tespitler var." dedi.

Toplantının devamında çözüm önerilerine geçeceklerini aktaran Çam, şunları kaydetti:

"Çok ciddi birtakım önerilerin çıkacağından hiç kuşkum yok. Bunların hepsini toparladıktan, raporumuzu hazırladıktan sonra da komisyonumuza bilgi vermek amaçlı teşebbüsümüz olacak. Önümüzdeki hafta içerisinde geniş katılımlı, sivil toplum örgütlerimizin, psikolog ve sosyologlarımızın, bu işin içinde olan hukukçularımızın da olduğu bir çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. Bugün onun kararını da aldık. İnşallah bu konunun takipçisi olacağız. Aynı zamanda halkımızın, gençlerimizin, annelerimizin ve eğitimcilerimizin farkındalığını artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA