AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde AK Partili Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek'in evine silahla saldırı düzenlendi.

Benek'in evine gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Bu sırada bölgede bulunan güvenlik korucuları tarafından karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Şenoba Jandarma Komutanlığı tarafından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

HDP milletvekili adayının hedef gösterdiği iddiası

Benek, gece saatlerinde HDP'den milletvekili seçilen Hüseyin Özgüneş'in bir televizyon kanalına bağlanarak kendisini hedef gösterdiğini, 2 saat sonra da evine silahlı saldırının gerçekleştiğini iddia etti.

Özgüneş ise bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında kendisine "seçim güvenliği" ve "kazandıkları başarı" üzerine sorulan soruya yanıt verdiğini ifade eden Özgüneş, "Katıldığım yayında seçim hakkında bilgi verdim. Bize gelen bilgiye göre Hilal beldesinde bir sandıkta kullanılmayan oylar kullanılmak istenmiş. Buna orada yetkili parti görevlimiz itiraz etmiş. Arkadaşımız belde belediye başkanının akrabaları veya taraftarları tarafından darbedilmiş. Ben bu konuyla ilgili bilgiler verdim. İsim kullanmadım, olayın bize anlatılma biçimi ne ise o şekilde aktardık. Kimseyi hedef göstermedim" diye konuştu.

Kaynak: AA