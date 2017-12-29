AK Parti'den 7 ülkede temsilcilik

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, parti tüzüğünde yurt içi teşkilatları gibi yurt dışı teşkilatlarına da bir atıf olduğuna işaret ederek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 7 ülke 9 şehirde temsilcilik açılması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Öncelikli olarak ABD, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere, Bosna Hersek ve Makedonya'da temsilcilik açacaklarını kaydeden Eker, "Yurt dışı teşkilatlanmasını zaten tüzüğümüz öngörüyor. Yurt dışı teşkilatlanmasında, her ülkenin kendi iç mevzuatını dikkate alıyoruz. Her ülkede belki farklı bir yasal kurum içinde olacak. Kimisinde, dernek, vakıf kimisinde doğrudan temsilcilik gibi, kimisinde sosyal bir grup gibi. O amaçla çalışmalar yapılıyor." dedi.

Eker, temsilcilik açılacak ülkede hem Türk vatandaşları hem siyasi partiler ve hükümetlerle resmi temas noktası oluşacağını dile getirdi.

Kaynak: AA