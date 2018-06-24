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AK Parti’de seçim sonuçları hazırlıkları sürüyor

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçları için AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlıklar devam ediyor.

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AK Partide seçim sonuçları hazırlıkları sürüyor

Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla birlikte parti genel merkezi önünde toplanması beklenen vatandaşlar için otoparkın bulunduğu alan hazırlandı.

Vatandaşların olası konuşmaları ve seçim sonuçlarını takip edebilmeleri için iki dev ekran kuruldu.

Seçim sonuçlarını izleyecek çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu için de platform hazırlandı.

110 kişilik ekip oy takibinde

Seçim bölgelerinden gelen sonuçlar AK Parti Genel Merkezi'nde oluşturulan seçim koordinasyon merkezindeki 110 kişi tarafından izleniyor. Bu ekipten 81’i her bir il için ihdas edilen görevlilerden, kalan 29 kişi de yurt dışı oyları ve diğer işlemler için görevlendirilen seçim uzmanlarından oluşuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: seçim, AK Parti
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