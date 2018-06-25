AK Parti'de 145 yeni isim Meclis'e girdi

AK Parti 16 yılda 13. seçimden de zaferle çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili sayısı 317 olan AK Parti, bu seçimlerde 295 milletvekiliyle Meclis'te yer alacak. Bunlardan 145'i yeni isim.

Alpay Özalan ve Kenan Sofoğlu

AK Parti'nin yeni milletvekilleri arasında sporcular da var. Eski milli futbolcu Alpay Özalan İzmir'den seçildi.

Dünya şampiyonu milli motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu da artık Sakarya AK Parti milletvekili.

Siyasetçilerin çocukları TBMM'de

Parlamentodaki AK Parti sıralarında ünlü siyasetçilerin çocukları da olacak.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, İstanbul Üçüncü Bölge milletvekili oldu.

Destici AK Parti sıralarında

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar da memleketi Elazığ'dan milletvekili seçildi.

Pusulada yer almadan Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti listesinden Meclis'e girdi.

Türkiye'nin ilk başörtülü bakan yardımcısı

Üst düzey bürokratlardan Eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da Erzurum milletvekili olarak parlamentoda olacak.

Türkiye'nin ilk başörtülü bakan yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'dan milletvekili seçildi.

Meclis'in en genç ismi

Meclis'in AK Parti sıralarında 52 kadın milletvekili oturacak. Yeni parlamentonun en genç ismi de onlardan biri.

22 yaşındaki AK Parti MKYK üyesi, üniversite öğrencisi Rümeysa Kadak artık İstanbul milletvekili.

Kütahya ve Bolu'nun ilkleri

İlkler de yaşandı kadın milletvekilleri arasında.

AK Parti adayları Ceyda Çetin Erenler Kütahya'nın, Arzu Aydın da Bolu'nun ilk kadın milletvekili oldu.

AK Parti listelerinden ilk kez milletvekili seçilenler

Adana: Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru

Adıyaman: Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş

Afyonkarahisar: İbrahim Yurdunuseven

Ağrı: Ekrem Çelebi

Amasya: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez

Ankara: Orhan Yegin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan

Antalya: Kemal Çelik

Artvin: Ertunç Erkan Balta

Aydın: Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz

Balıkesir: Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir

Bilecik: Selim Yağcı

Bolu: Arzu Aydın

Burdur: Yasin Uğur

Bursa: Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Atilla Ödünç

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Salim Çivitcioğlu

Çorum: Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu

Denizli: Ahmet Yıldız, Nilgün Ök

Edirne: Fatma Aksal

Elazığ: Sermin Balık

Erzincan: Süleyman Karaman, Burhan Çakır

Gaziantep: Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu

Giresun: Kadir Aydın

Hakkari: Husret Dinç

Hatay: Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik

Isparta: Mehmet Uğur Gökgöz

Mersin: Zeynep Gül Yılmaz

İstanbul: Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, Abdullah Güler, Mustafa Demir, İffet Polat, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sırakaya, Şamil Ayrım

İzmir: Cemal Bekle, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar

Kırşehir: Mustafa Kendirli

Kocaeli: Emine Zeybek

Konya: Tahir Akyürek, Selman Özboyacı

Kütahya: Ceyda Çetin Erenler

Malatya: Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı

Manisa: Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan

Kahramanmaraş: Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal

Mardin: Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya

Muğla: Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan

Muş: Abdulselam Er

Nevşehir: Yücel Menekşe

Niğde: Yavuz Ergun, Selim Gültekin

Ordu: Şenel Yediyıldız

Rize: Muhammed Avcı

Sivas: Semiha Ekinci

Tekirdağ: Çiğdem Koncagül

Tokat: Mustafa Arslan

Trabzon: Bahar Ayvazoğlu

Şanlıurfa: Zemzem Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay

Van: Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas

Zonguldak: Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar

Karaman: Selman Oğuzhan Eser

Batman: Ziver Özdemir

Şırnak: Rizgin Birlik

Yalova: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol

Karabük: Niyazi Güneş

Osmaniye: İsmail Kaya

34'ü farklı dönemlerde TBMM'deydi

Bu isimlerden 34'ü ise daha önce farklı dönemlerde Meclis'te yer almıştı.

Antalya: Mustafa Köse, İbrahim Aydın

Bingöl: Fevzi Berdibek

Elazığ: Zülfü Demirbağ

Diyarbakır: Oya Eronat

Erzurum: İbrahim Aydemir

Gaziantep: Derya Bakbak, Ali Şahin

Hatay: Hüseyin Yayman

Isparta: Recep Özel

Konya: Orhan Erdem, Gülay Samancı

Kastamonu: Hakkı Köylü

Bitlis: Vahit Kiler, Cemal Taşar,

İstanbul: Canan Kalsın, Serap Yaşar, Alev Dedegil, Serkan Bayram, Hasan Turan, Erkan Kandemir

Kars: Yunus Kılıç

Kütahya: İshak Gazel

Kahramanmaraş: İmran Kılıç

Siirt: Osman Ören

Tokat: Özlem Zengin

Uşak: İsmail Güneş

Yozgat: Yusuf Başer

Zonguldak: Polat Türkmen

Bayburt: Fetani Battal

Batman: Ziver Özdemir

Karabük: Cumhur Ünal

Kilis: Ahmet Salih Dal

Düzce: Fahri Çakır

Kaynak: TRT Haber, AA