AK Parti'de 145 yeni isim Meclis'e girdi

AK Parti 16 yılda 13. seçimden de zaferle çıktı.
1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili sayısı 317 olan AK Parti, bu seçimlerde 295 milletvekiliyle Meclis'te yer alacak. Bunlardan 145'i yeni isim.
Alpay Özalan ve Kenan Sofoğlu
AK Parti'nin yeni milletvekilleri arasında sporcular da var. Eski milli futbolcu Alpay Özalan İzmir'den seçildi.
Dünya şampiyonu milli motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu da artık Sakarya AK Parti milletvekili.
Siyasetçilerin çocukları TBMM'de
Parlamentodaki AK Parti sıralarında ünlü siyasetçilerin çocukları da olacak.
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, İstanbul Üçüncü Bölge milletvekili oldu.
Destici AK Parti sıralarında
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar da memleketi Elazığ'dan milletvekili seçildi.
Pusulada yer almadan Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti listesinden Meclis'e girdi.
Türkiye'nin ilk başörtülü bakan yardımcısı
Üst düzey bürokratlardan Eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da Erzurum milletvekili olarak parlamentoda olacak.
Türkiye'nin ilk başörtülü bakan yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'dan milletvekili seçildi.
Meclis'in en genç ismi
Meclis'in AK Parti sıralarında 52 kadın milletvekili oturacak. Yeni parlamentonun en genç ismi de onlardan biri.
22 yaşındaki AK Parti MKYK üyesi, üniversite öğrencisi Rümeysa Kadak artık İstanbul milletvekili.
Kütahya ve Bolu'nun ilkleri
İlkler de yaşandı kadın milletvekilleri arasında.
AK Parti adayları Ceyda Çetin Erenler Kütahya'nın, Arzu Aydın da Bolu'nun ilk kadın milletvekili oldu.
AK Parti listelerinden ilk kez milletvekili seçilenler
Adana: Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru
Adıyaman: Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş
Afyonkarahisar: İbrahim Yurdunuseven
Ağrı: Ekrem Çelebi
Amasya: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez
Ankara: Orhan Yegin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan
Antalya: Kemal Çelik
Artvin: Ertunç Erkan Balta
Aydın: Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz
Balıkesir: Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir
Bilecik: Selim Yağcı
Bolu: Arzu Aydın
Burdur: Yasin Uğur
Bursa: Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Atilla Ödünç
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Salim Çivitcioğlu
Çorum: Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu
Denizli: Ahmet Yıldız, Nilgün Ök
Edirne: Fatma Aksal
Elazığ: Sermin Balık
Erzincan: Süleyman Karaman, Burhan Çakır
Gaziantep: Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu
Giresun: Kadir Aydın
Hakkari: Husret Dinç
Hatay: Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik
Isparta: Mehmet Uğur Gökgöz
Mersin: Zeynep Gül Yılmaz
İstanbul: Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, Abdullah Güler, Mustafa Demir, İffet Polat, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Sırakaya, Şamil Ayrım
İzmir: Cemal Bekle, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar
Kırşehir: Mustafa Kendirli
Kocaeli: Emine Zeybek
Konya: Tahir Akyürek, Selman Özboyacı
Kütahya: Ceyda Çetin Erenler
Malatya: Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı
Manisa: Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan
Kahramanmaraş: Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal
Mardin: Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya
Muğla: Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan
Muş: Abdulselam Er
Nevşehir: Yücel Menekşe
Niğde: Yavuz Ergun, Selim Gültekin
Ordu: Şenel Yediyıldız
Rize: Muhammed Avcı
Sivas: Semiha Ekinci
Tekirdağ: Çiğdem Koncagül
Tokat: Mustafa Arslan
Trabzon: Bahar Ayvazoğlu
Şanlıurfa: Zemzem Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay
Van: Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas
Zonguldak: Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar
Karaman: Selman Oğuzhan Eser
Batman: Ziver Özdemir
Şırnak: Rizgin Birlik
Yalova: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol
Karabük: Niyazi Güneş
Osmaniye: İsmail Kaya
34'ü farklı dönemlerde TBMM'deydi
Bu isimlerden 34'ü ise daha önce farklı dönemlerde Meclis'te yer almıştı.
Antalya: Mustafa Köse, İbrahim Aydın
Bingöl: Fevzi Berdibek
Elazığ: Zülfü Demirbağ
Diyarbakır: Oya Eronat
Erzurum: İbrahim Aydemir
Gaziantep: Derya Bakbak, Ali Şahin
Hatay: Hüseyin Yayman
Isparta: Recep Özel
Konya: Orhan Erdem, Gülay Samancı
Kastamonu: Hakkı Köylü
Bitlis: Vahit Kiler, Cemal Taşar,
İstanbul: Canan Kalsın, Serap Yaşar, Alev Dedegil, Serkan Bayram, Hasan Turan, Erkan Kandemir
Kars: Yunus Kılıç
Kütahya: İshak Gazel
Kahramanmaraş: İmran Kılıç
Siirt: Osman Ören
Tokat: Özlem Zengin
Uşak: İsmail Güneş
Yozgat: Yusuf Başer
Zonguldak: Polat Türkmen
Bayburt: Fetani Battal
Batman: Ziver Özdemir
Karabük: Cumhur Ünal
Kilis: Ahmet Salih Dal
Düzce: Fahri Çakır
Kaynak: TRT Haber, AA