AK Parti ve CHP heyetleri Bulgaristan'da

Bulgaristan’da eski komünist rejim tarafından başlatılan asimilasyon politikalarının yıldönümünde, anma törenlerine katılmak için Bulgaristan'a gelen AK Parti ve CHP heyetleri, ülkede üyelerinin önemli bir kısmı Türk kökenli olan iki parti ile ayrı görüşme yapacak.

AK Parti heyetini HÖH'den ayrılan DOST partisi yöneticileri, CHP heyetini ise HÖH partisi temsilcileri ağırlayacak.

Bulgaristan'da Türk kökenlilerin ağırlıkta olduğu iki siyasi parti, Türkan bebek ile birlikte 26 Aralık 1984 tarihinde, asimilasyon kampanyalarına karşı yapılan gösteriler sırasında yaşamını kaybeden diğer 3 Türk kökenli vatandaşın ölüm yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı etkinlik düzenleyecek.

Etkinlikler için Bulgaristan'ın Kırcaali kentine gelen CHP heyeti, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin etkinliğine katılıp, yöneticileri tarafından ağırlanacak. AK Parti heyeti ise, Rus uçağının düşürülmesi sonrası Türkiye yanlısı tutumu nedeni ile partisinden ihraç edilen eski HÖH Genel Başkanı Lütvi Mestan'ın kurduğu, Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi'nin ev sahipliğini yaptığı programa katılacak ve DOST'un yetkilileri ile görüşecek.

DOST Partisi'nin anma etkinliğine Genel Başkan Lütvi Mestan’ın konukları olarak, AK Parti İstanbul milletvekili Aziz Babuşçu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun katılacağı öğrenildi.

HÖH’ün ağırlayacağı CHP heyetinde ise partinin Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Edirne milletvekili Erdin Bircan, Tekirdağ milletvekili Emre Köprülü, Yalova milletvekili Muharrem İnce ve Kırklareli milletvekili Vecdi Gündoğdu yer alacak.

HÖH-DOST ayrılığı

Türkiye’de Rus uçağının düşürülmesinin ardından parlamento kürsüsünden Rusya’nın siyasetini sert bir dille eleştiren dönemin HÖH Genel Başkanı Mestan, NATO ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı bir konuşma yapmıştı.

HÖH'ün daha önceki genel başkanı da olan Onursal Başkan Ahmet Doğan, 17 Aralık 2015 tarihinde Sofya’daki yılbaşı eğlencesinde söz alarak, Mestan’ı HÖH’e ihanet etmekle suçlamış, başkanlık konumundan ve parti üyeliğinden ihraç ettirmişti. Doğan, HÖH’ün genel başkanlığını Mustafa Karadayı’ya devretmek zorunda bırakılmıştı.

HÖH’ün demokratik yapısından uzaklaştığını belirten Lütvi Mestan ise diğer 5 HÖH milletvekili ile birlikte 11 Nisan 2016 tarihinde Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi'ni kurmuştu. DOST'un üye sayısını kısa sürede 18 bine çıkaran Mestan, özellikle Rusya’nın Kırım’ı işgaline karşı sert tutumu ile biliniyor.