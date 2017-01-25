AK Parti teşkilatları referandum için düğmeye bastı

AK Parti, nisan ayından yapılması planlanan referandum öncesi Genel Merkez'de toplantılar düzenleyerek, hem cumhurbaşkanlığı sistemini anlatıyor hem de yürütülecek kampanyaya ilişkin teşkilatı bilgilendiriyor.

Referandum öncesi teşkilat için hazırlık niteliği taşıyan AK Parti 115'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın il başkanları, belediye başkanları ve ana kademe yöneticilerine hitabının ardından basına kapalı devam etti.

Gün boyunca süren toplantıda, özellikle cumhurbaşkanlığı sistemi ve referandum sürecine ilişkin sunumlar yapıldı.

Katılımcılardan gelen soruları Başbakan Yıldırım'ın ve ilgili genel başkan yardımcılarının yanıtladığı toplantıda, adım adım halk oylamasına gidilen süreçte, AK Parti teşkilatlarının sahada yapacağı çalışmalar da ele alındı. Referandum sürecinde cumhurbaşkanlığı sisteminin halka nasıl anlatılacağı değerlendirildi.

"Sorumlu olmayan hiçbir makam ve kişi kalmayacak"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin sunum yaptı.

Sistemin neler getireceğini anlatan Yazıcı, yeni sistemde yasamayı da yürütmeyi de doğrudan milletin oluşturduğunu, kanun yapma tekelini elinde bulunduran TBMM'nin hem çıkaracağı kanunlarla hem de araştırma, inceleme, yazılı soru ve soruşturma mekanizmalarıyla denetim yetkisini daha etkin bir biçimde kullanacağını aktardı.

Sistemin yürütmedeki iki başlılığı ortadan kaldıracağını belirten Yazıcı, cumhurbaşkanının, devletin ve yürütmenin başı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanının, mevcut anayasada yetkilerle donatıldığını ancak sorumsuz konumda olduğunu hatırlatan Yazıcı, yeni sistemle cumhurbaşkanının hem Meclise hem de millete karşı sorumlu hale geleceğini vurguladı.

Yazıcı, bir başka anlatımla cumhurbaşkanlığı sistemi modelinde yetki kullanıp da sorumlu olmayan hiçbir makam ve kişinin kalmayacağını kaydetti.