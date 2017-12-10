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AK Parti Sözcüsü Ünal: Netanyahu'yu aykırı tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yönelik sözlerini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

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AK Parti Sözcüsü Ünal: Netanyahuyu aykırı tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter hesabından, Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mahir Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini şiddetle kınıyoruz. Bir işgal devletinin başında, her türlü hukuksuzluğa imza atanları, bölgenin tarihi ve siyasi gerçeklerine aykırı olan tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz. Türkiye bölgesinde barış ve istikrarı sağlamaya, mazlumun ve mağdurun yanında olmaya, hakkın yanında saf tutmaya, her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edecektir."

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