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AK Parti MYK ve MKYK 1 Mayıs'ta toplanıyor

AK Parti MYK ve MKYK, 1 Mayıs Pazartesi günü Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında toplanacak.

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AK Parti MYK ve MKYK 1 Mayısta toplanıyor

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 1 Mayıs Pazartesi günü parti genel merkezinde MYK saat 10.30'da, MKYK ise 13.30'da toplanacak.

Toplantılarda, olağanüstü kongre süreciyle ilgili hazırlıkların görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üyeliğiyle ilgili kararın alınması bekleniyor.

Öte yandan, Başbakan Yıldırım, dün Antalya'da yaptığı açıklamada, "2 Mayıs'ta, salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. 21 Mayıs'ta da AK Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacağız." bilgisini paylaşmıştı.

Etiketler: AK Parti, AK Parti MYK, ak parti mkyk
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