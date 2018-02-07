  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » AK Parti MKYK Üyesi Alkış trafik kazası geçirdi

AK Parti MKYK Üyesi Alkış trafik kazası geçirdi

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ile eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu 6 kişi, trafik kazasında yaralandı.

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AK Parti MKYK Üyesi Alkış trafik kazası geçirdi

Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alkış'ın eşi Abdulkadir Alkış'ın kullandığı 06 GE 4814 plakalı otomobil, karayolunun 26'ncı kilometresinde, Erhan Seyhan'ın kullandığı 47 AP 511 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Zeynep Alkış, çocukları Nida ve Burak ile diğer otomobildeki Özlem Aydar hafif yaralandı.

Zeynep Alkış ve ailesinin, katıldıkları AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu için Midyat ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

AA

Etiketler: trafik Kazası, Zeynep Alkış, ak parti mkyk
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