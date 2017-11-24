  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.

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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Etiketler: ak parti mkyk, ak parti genel merkezi
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