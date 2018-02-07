AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nun acı günü

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt Miroğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Zerdeşt Miroğlu, Ankara Liv Hospital Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, sosyal medya hesabından 3 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Zerdeşt Miroğlu, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Cuma sabahı kalbi duran ve müdahale edilen Zerdeşt Miroğlu, 3.5 aydır hastanede tedavi görüyordu. Orhan Miroğlu, yoğun bakımda tedavi gören oğlu için kan bağışı çağrısında bulunmuş, ardından kan ihtiyacı Kızılay tarafından karşılanmıştı.

Miroğlu, 3 Şubat'ta oğluyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı:

Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in bu derin uykudan uyanmasını bekliyor. Ey Zerdeşt'in amcaları, halaları, ablaları, kardeşleri, dualarınızı eksik etmeyin lütfen, etmeyin ki Allah bu yavruya, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren bu cesur çocuğa yarattığı bu meleğe, şefaat etsin ve hayırlı bir müjde gibi yeniden aramıza yollasın..