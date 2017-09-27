  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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AK Parti İl Başkan Yardımcısı'nın aracına bombalı saldırı

Hakkari'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman'ın park halindeki aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

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AK Parti İl Başkan Yardımcısının aracına bombalı saldırı

Hakkari'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman'ın aracının altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu araç ve çevredeki evlerde hasar meydana geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahraman'ın Kıran Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde olan aracının altına henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda can kaybı yaşanmazken, araç ve çevredeki evlerde hasar oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, patlamanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı. AA

Etiketler: Hakkari, el yapımı patlayıcı, bombalı saldırı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman
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