AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ünal'dan Afrin gazisine ziyaret

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'ne eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil ile AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir'le birlikte geldi.

Burada baba Menderes Gürocak tarafından karşılanan Ünal ve beraberindekiler, daha sonra gazi Muammer Görocak'ı evde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Görocak'a Allah'tan acil şifalar dileyen Ünal, burada yaptığı konuşmada, saldırıların Türkiye'ye yönelik olduğuna dikkat çekti.

Reyhanlı ve dünkü karakol saldırısına dikkat çeken Ünal, bu saldırıların Türkiye'ye dönük saldırılarla, büyük saldırılarla zayiatlar verdiklerini belirtti.

"Bizi koruyan bir yaradan var"

Gazi Gürocak ise iyileşip biran önce görevine dönmek istediğini belirtti.

Hakkari'de bir operasyonda yaşadıklarını anlatan Gürocak, "Hakkari Çukrca'da bir göreve gittik. 2016'nın mayıs ayında. 8 şehit verdik. El bombası benim yanıma düştü. Bölük komutanımız 'el bombası' diye seslendi. Ben onu görüp yere yattım. 1 metre yakınımda patladı. Normalde el bombasının 5 metre öldürme yarı çapı var. Yaralar öldürür. Hiç bir şey olmadı bana orada burnum bile kanamadı. Hatta çizik bile yoktu. Bu benim onu görüp saklandığımdan falan değil bizi koruyan bir yaradan var. Ona dua eden milletimiz var çok şükür." diye konuştu.

"Şehit de olsa gurur duyardım"

Baba Muhsin Gürocak ise çocuğunun yaralandığında devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirterek teşekkür etti.

Gürocak, "Sağolsun devletimiz çok güzel uğraştı. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve ordumuzun her kademesi bizimle çok iyi ilgilendi. Daha nasıl olsun. Çocuğum da gazi oldu. Şehit de olsa gurur duyardım gazi de oldu gurur duyarım. Vatanım için, bayrağım için, memleketim için ve milletim için gazi oldu duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA