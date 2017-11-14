AK Parti 'de Grubunda seçim yapıldı

AK Parti Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'yi temsil edecek üyeler seçildi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından, basına kapalı bölüme geçildi.

Bu bölümde, 26. Dönem. 2. Devre için, AK Parti Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'yi temsil edecek üyelerin seçimi yapıldı.

Buna göre, AK Parti Grup Başkanlığına İzmir Milletvekili ve Başbakan Binali Yıldırım yeniden seçildi.

AK Parti Grup Başkanvekilliklerine, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı tekrar seçildi.

Grup başkanvekilleri değişmezken, Başkanlık Divanı'nda AK Parti'yi temsil edecek üyeler de değişiklik yapıldı.

Buna göre, TBMM İdare Amiri Erdoğan Özegen Divan'da yer almazken, yerine AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı seçildi. TBMM Katip Üyesi Ömer Serdar'ın yerine de Divan'da, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik görev yapacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın TBMM Başkanvekilliği görevine yeniden seçilirken, diğer Başkanlık Divanı üyelerinin de görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı.

Öte yandan, 15 asıl, 5 yedek Grup Yönetim Kurulu üyeliği, 5 asıl, 3 yedek Grup Disiplin Kurulu üyeliği, 2 Grup Denetçiliği için de seçim yapılarak, bu görevleri yürütecek milletvekilleri belirlendi.

Seçimin ardından, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye kayıt uygulaması hakkında milletvekillerini bilgilendirdi ve sorularını yanıtladı.