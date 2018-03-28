AK Parti Büyük Kongresi Ramazan'dan sonra

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, özel bir televizyonda katıldığı programda AK Parti'nin büyük kongre tarihine dair açıklamalar yaptı.

AK Parti'de kongrelerin devam ettiğini belirten Ünal, 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta İstanbul kongresinin yapılacağını vurguladı.

Ünal, kalan 8 ilde kongrelerin tamamlanmasının ardından Ramazan ayının araya gireceğine dikkat çekerek, Ramazan ayından sonra en yakın tarihte AK Parti büyük kongresinin yapılacağını açıkladı.

AK Parti'de kongre sürecinin Nisan ayı içerisinde tamamlanacağına işaret eden Ünal, "Ramazan'dan önce biz kongrelerimizi tamamlıyoruz. Kongrelerimizi, 6 Mayıs'ta son İstanbul kongremizle tamamlıyoruz. 16 Mayıs'ta Ramazan başlıyor. Doğal olarak Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte biz büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Muhtemelen haziran sonu ya da o tarih aralığında" dedi.

2019 Ocak-Şubat'ta kampanyalarının etkin bir şekilde başlayacağını belirten Ünal, "2019 Mart'ta yerel seçimleri gerçekleştiririz. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu takvimine uygun şekilde adaylarımız belirlenir" diye konuştu.

"2019 Mart ayında yerel seçimlerin yapılacak"

Erken seçim olup olmayacağının sorulması üzerine ise Ünal, Ocak ve Şubat ayında seçim kampanyalarının, 2019 Mart ayında yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.

Ünal, AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim hazırlıklarına Kasım'da başlayacağını belirtti.

Genel seçimlerin öne çekilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Ünal, bayramdan sonraki büyük kongre hazırlıklarının önemsendiğini, kongrenin tamamlanıp yola devam edileceğini aktardı.

Kaynak: AA