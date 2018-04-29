Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 'güçlü aile' için stratejik adım

Bu yıl "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çalışmalarını gerçekleştiren Bakanlık, "güçlü aile" konusunda yeni bir yol haritası belirlemek üzere düğmeye bastı.

Bu kapsamda aile alanında bütüncül politikalar üretmek, hizmet sunan kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve kurumsal kapasitenin artırılmasında önceliklerin belirlenmesi ile politik planlamaların yapılabilmesi amacıyla ilk defa "Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisi" hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Hazırlanacak stratejiyle Türk aile yapısının korunmasına ve ailenin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine yönelik politikaların oluşturulması hedefleniyor.

İki çalıştay yapıldı

Bakanlık Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda iki ayrı çalıştay düzenlendi.

Çalıştayın ilkinde Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜİK ve Kızılay temsilcileriyle bir araya gelinirken, 20 Nisan'da yapılan ikinci çalıştayda da Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Her iki çalıştayda da hazırlanacak stratejinin temel politika ekseni doğrultusunda günümüzde toplumsal risklerin ve trendlerin ne olduğu üzerinde fikir paylaşımı yapıldı.

Bakanlık, ilk adım olma özelliğini taşıyan bu çalışmaları diğer paydaş kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak devam ettirecek ve yapılaca hazırlıkların ardından "Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Stratejisi" taslağı hazırlayacak.

Kaynak: AA